Ustavno sodišče dokončno ustavilo uporabo lovilcev IMSI

Ljubljana, 5. januarja - Ustavno sodišče je z razveljavitvijo več odstavkov 150.a člena zakona o kazenskem postopku dokončno ustavilo uporabo lovilcev IMSI. Zakon je po oceni sodišča namreč v nasprotju s pravico do varstva osebnih podatkov. Uporabo lovilcev IMSI je sicer ustavno sodišče zadržalo že leta 2019. Zahtevo za oceno ustavnosti so podali poslanci SDS in Levice.