Dostavno podjetje UPS z nižjim dobičkom in prihodki

New York, 8. avgusta - Ameriško dostavno podjetje UPS je v drugem četrtletju letos utrpelo padec dobička in prihodkov v primerjavi z enakim četrtletjem lani. Posledično so se njegove delnice pocenile, dodatno je k padcu prispevalo znižanje napovedi pričakovanih prihodkov v celem letu 2023. Analitiki so padec dobička in prihodkov pričakovali.