UPS s četrtletnim dobičkom presegel pričakovanja

New York, 31. januarja - Ameriško dostavno podjetje UPS je s 3,5 milijarde dolarjev čistega dobička v zadnjem četrtletju lani preseglo pričakovanja analitikov Wall Streeta in delnice so se mu po objavi poslovnih rezultatov podražile za 3,40 odstotka na 182,91 dolarja. Prihodki so se ob tem zmanjšali, zato so v družbi znižali napovedi za tekoče leto.