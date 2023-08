V Savinjski dolini po poplavah še vedno veliko neprevoznih cest

Luče/Mozirje/Ljubno ob Savinji/Braslovče, 8. avgusta - V Savinjski dolini danes nadaljujejo sanacijo škode po petkovih obsežnih poplavah. Na pomoč je priskočilo veliko prostovoljcev, kot poudarjajo savinjski župani pa jim še zmeraj manjka težje mehanizacije, čeprav jim pomagajo tudi števila savinjska podjetja. Veliko cest je še vedno neprevoznih, težave so tudi z ljudmi, ki bo ostali brez domov.

Kot je za STA danes povedal župan Občine Ljubno ob Savinji Franjo Naraločnik, so se pojavili številni plazovi, ki ogrožajo tako stanovanjske objekte kot tudi ceste in komunalno infrastrukturo.

Razmere so po njegovi oceni še izredne, ampak s pomočjo prostovoljcev sanacija poteka tekoče. Po njegovih navedbah so v občini imeli razseljenih več kot 100 ljudi, nekaj se jih je že vrnilo na svoje domove.

Župan Luč Klavdij Strmčnik je za STA dejal, da se razmere vsako sekundo izboljšujejo, čeprav je na terenu še vedno kaos.

Pojasnil je, da je do Luč, ki so bile odrezane od sveta, dostop možen preko Črnivca ali Avstrije. Vodovod Uluček je bil usposobljen zasilno, seveda vodo je treba prekuhavati, drugače pa je oskrba z vodo urejena. Osmih hiš še ne morejo doseči, zato so jim zagotovili helikoptersko oskrbo. V občini elektriko zagotavljajo s pomočjo agregatov, je še dejal Strmčnik.

Župan Mozirja Ivan Suhoveršnik je za STA povedal, da dela na terenu potekajo skoraj brezhibno in da je sanacija tekoča. "Uslišani smo bili glede prostovoljcev, mehanizacije, traktorjev, prikolic in tako dalje, organizirane imamo tudi zbirne centre za odpadke, ker jih je ogromno. Urejamo tudi vodotoke, veliko nam pri tem pomaga direkcija za vode," pravi Suhoveršnik.

V Občino Braslovče danes na pomoč prihajajo slovenski vojaki. Po besedah braslovškega župana Tomaža Žoharja trenutno čistijo teren, pospravljajo naplavine. Trudijo se ponovno vzpostaviti okoli 200 metrov vodovoda, ki ga je odneslo. Oskrba s pitno vodo in elektriko je zagotovljena, je zatrdil Žohar.

Poudaril je tudi, da v evakuacijskem centru nimajo več nameščenih, tistih, ki nimajo svojcev ali prijateljev, pa so za zdaj namestili v občinska stanovanja.

Strokovne službe na terenu intenzivno izvajajo analizo, da ocenijo, koliko objektov je neprimernih za bivanje, "kratkoročno, srednjeročno in pa praktično nikoli". "Na podlagi tega bomo nato verjetno zahtevali kontejnerje oz. dolgotrajnejšo rešitev, ker je stiska ljudi prevelika," je še dejal Žohar.