Svetovni oceani znova s temperaturnimi rekordi

Pariz, 7. avgusta - Svetovni oceani se še naprej segrevajo in so v teh dneh znova dosegli temperaturni rekord. Gladina morja je namreč dosegla skoraj 21 stopinj Celzija, kažejo podatki evropskega programa za opazovanje Zemlje Copernicus. Podatki znova sprožajo zaskrbljenost glede posrednih učinkov segrevanja na podnebje, morsko življenje in obalne skupnosti.