Sestanek ameriške predstavnice s hunto v Nigru ni prinesel napredka

Niamey/Washington, 8. avgusta - Ameriška državna podsekretarka Victoria Nuland se je v ponedeljek v Nigru sestala s predstavniki vojaške hunte, je sporočilo ameriško zunanje ministrstvo. Prizadevala si je za preklic udara in vrnitev izvoljenega predsednika Mohameda Bazouma, vendar brez uspeha. Kot je dejala, so bili pogovori "izredno odkriti in na trenutke precej težavni".