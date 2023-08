Odstavljeni predsednik Nigra poziva k pomoči, hunta opozarja pred vojaškim posredovanjem

Niamey/Washington, 4. avgusta - V vojaškem udaru odstavljeni predsednik Nigra Mohamed Bazoum je danes pozval ZDA in mednarodno skupnost k pomoči pri vnovični vzpostavitvi ustavnega reda v državi. Vojaška hunta pa je zagrozila s takojšnjim odgovorom v primeru vojaškega posredovanja in na kritike odgovorila z odstavitvijo več veleposlanikov, med drugim v Franciji in ZDA.