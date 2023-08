Na območju Koroške Bele bodo ponoči znova evakuirali prebivalce

Jesenice, 6. avgusta - Plaz na Koroški Beli je še vedno aktiven, zato so pristojni tudi za prihajajočo noč odredili evakuacijo prebivalcev s tistega območja. Evakuacija je obvezna do 20. ure, ko nastopi noč, so sporočili z Občine Jesenice. Namestitev bo organizirana v telovadnici OŠ Prežihovega Voranca in v Domu Franceta Bergelja na Jesenicah.

Ob 12. uri se je znova sestal štab Civilne zaščite Jesenice z vsemi podpornimi službami. Predstavniki podpornih služb so županu Petru Bohincu in poveljniku jeseniške civilne zaščite najprej podali poročilo o stanju na terenu minulo noč in danes do 12. ure.

Stanje na ogroženem območju Koroška Bela je bilo minulo noč mirno. Ob 8. uri zjutraj so nato na ogled plazišča odšli strokovnjaki z Geološkega zavoda Slovenije in predstavniki Civilne zaščite.

Ogledali so si strugo potoka Bela in območje znova slikali z dronom. Na podlagi ogleda terena in posnetkov je župan Bohinc ponovno sprejel odločitev, da ostanejo vsi ukrepi evakuacije prebivalcev na ogroženem obočju v enakem obsegu kot v soboto.

"Ker ponoči vizualni monitoring ni popolnoma zanesljiv in ne smemo ničesar prepustiti naključju, je evakuacija obvezna do 20. ure, torej pred nastopom teme," so poudarili na občini.

Od 17. ure bo tako na območju Koroške Bele gibanje omejeno, dovoljen bo le lokalni promet. Zapore bodo postavljene na Trebežu pri kamnolomu, Cesti talcev 1 in 11 ter na Cankarjevi cesti pri Štefančevem znamenju.

Pripravili so načrt za evakuacijo prebivalcev, ki stanujejo na Gorski poti, Koroški cesti, Novi ulici, Partizanski poti, Prosvetni cesti, Stranski poti, Ulici Karla Prežlja, Cesti Viktorja Svetina, Cesti talcev, Na Lehah, Cesti Ivana Cankarja in na Potoški poti.

Evakuacija za stanovalce na navedem območju je obvezna v nočnih urah, in sicer med 20. in 7. uro z možnost podaljšanja. Prav tako prebivalce naprošajo, naj bodo pripravljeni za evakuacijo tudi v dnevnem času.

Namestitev prebivalcev v nočnem času bo organizirana v telovadnici Osnovne šole (OŠ) Prežihovega Voranca na Jesenicah. Občani lahko pridejo v OŠ Prežihovega Voranca že od 17. ure dalje. Evakuacija iz ogroženega območja mora biti zaključena najkasneje do 20. ure. Avtomobile lahko parkirajo na območju šole in na parkirišču za gledališčem. Prebivalci, ki imajo hišne ljubljenčke, jih lahko vzamejo s sabo, saj jim bo zagotovljen prostor.

Za osebe, ki potrebujejo posebno in zdravstveno nego, bo namestitev organizirana v Domu Franceta Bergelja na Jesenicah.

Med 20. in 7. uro bo upravljavec znova preventivno zaprl plinovodno omrežje, zato naj krajani predhodno izklopijo vse plinske naprave, pozivajo na občini.

"Vse prebivalce naprošamo, da so skrajno previdni in naj s seboj vzamejo samo nujne osebne stvari, topla oblačila in osebne higienske potrebščine. V namestitveni točki bo poskrbljeno za ležišča, odeje in vzglavnike, tople napitke in suhe obroke," so poudarili.

Zanko za potrebe alarmnega sistema na plazu so zaradi visokega vodostaja vode deaktivirali. Če ne bo večjih padavin in ob ugodnih vremenskih razmerah, bodo zanko ponovno namestili predvidoma v sredo.

Za potrebe nadzora plazenja zemljine še vedno izvajajo 24-urni monitoring plazu v komunikacijskem centru Gasilsko-reševalne službe Jesenice.