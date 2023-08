Na Koroški Beli preklicali evakuacijo, pristojni preučujejo stanje plazu

Jesenice, 6. avgusta - Na Koroški Beli, kjer so v soboto zvečer prebivalce zaradi plazu pozvali k evakuaciji, so ob 7. uri s sireno evakuacijo preklicali. Krajani se lahko vrnejo v svoje domove, na Občini Jesenice pa tudi čez dan pozivajo k pozornosti. Na plaz so se znova odpravile pristojne službe, ki bodo poskušale čim bolje pregledati in preučiti stanje plazu.