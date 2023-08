Na Hrvaškem najbolj kritično ob Muri.

Mursko Središće/Zagreb, 6. avgusta - Na Hrvaškem ob poplavah v Sloveniji in obilnem deževju danes z zaskrbljenostjo opazujejo razmere na Muri, ki je začela poplavljati in popoldne dosegla prve hiše. Bregove sta ponekod prestopili tudi Drava in Sava, a obsežnih poplav za zdaj ni. Iz obvodnega kanala za znižanje vodostaja Save pa so rešili dva človeka, poročajo hrvaški mediji.