Na Hrvaškem pred poplavami evakuirali več ljudi

Zagreb, 5. avgusta - Poplave so prizadele tudi Hrvaško. Gasilci so v Zagrebu s splava rešili dve osebi, več ljudi v občini Brdovec pa so evakuirali, saj je voda že dosegla njihove hiše. Skupno gasilci poročajo o več kot sto intervencijah, ki so se večinoma nanašale na črpanje vode iz objektov, polnjenje vreč s peskom ter odstranjevanje dreves s prometnih poti.