Pregled - šport, 5. 8. (sobota)

Ljubljana, 5. avgusta - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v soboto, 5. avgusta.

LJUBLJANA - Slovenski košarkar, član Denver Nuggets, Vlatko Čančar si je na sobotni prijateljski tekmi z Grčijo strgal križne vezi v levem kolenu, poročajo ameriški mediji, med njimi ESPN in The Denver Post. Koprčan, ki je v minuli sezoni postal prvak lige NBA, tako ne bo mogel nastopiti na bližnjem svetovnem prvenstvu v Aziji. Resnost poškodbe je potrdila tudi Košarkarska zveza Slovenije (KZS), ki je na Facebooku zapisala: "Preiskave so pokazale, da si je Vlatko Čančar na tekmi proti Grčiji strgal sprednjo križno vez. Na žalost bo zaradi poškodbe primoran izpustiti prihajajoče svetovno prvenstvo."

BERN - Slovenska športna plezalka Janja Garnbret je osvojila še sedmo zlato kolajno na svetovnih prvenstvih, tretjo v balvanskem plezanju. Prvenstva za 24-letno olimpijsko šampionko ni konec. Že v nedeljo se bo podala v boj za zlato odličje v težavnostnem plezanju, prihodnji teden pa jo čaka še lov na najvišja mesta v kombinaciji in olimpijsko normo. Srebro je pripadlo Francozinji Oriane Bertone, bron pa je osvojila Američanka Brooke Raboutou.

GLASGOW - Avstrijka gorska kolesarka Valentina Höll je ubranila naslov svetovne prvakinje v spustu. V škotskem Fort Williamu je bila hitrejša od drugouvrščene Švicarke Camille Balanche in tretje Francozinje Marine Cabirou. Edina slovenska predstavnica Monika Hrastnik je v konkurenci 33 tekmovalk zasedla 11. mesto. Nastop najboljše slovenske gorske kolesarke v spustu je bil še v petek vprašljiv zaradi padca ter udarca na bok in rebra, a je po zdravniškem pregledu dobila dovoljenje za spust po legendarni progi pod goro Ben Nevis.

PUCHOV - Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na drugi prijateljski tekmi v Puchovu v okviru priprav na evropsko prvenstvo izgubila proti Slovaški, ki se tako oddolžila za petkov poraz z 2:3. Gostiteljice so bile tokrat boljše s 3:0 (16, 22, 18). V nedeljo se bosta reprezentanci ob 11. uri na dodatni tekmi srečali še tretjič.

LJUBLJANA - Slovenska atletinja Lia Apostolovski je na mitingu v skoku v višino, ki je potekal v nemškem Heilbronnu, z osebnim rekordom, 1,95 metra, zasedla drugo mesto in je sedaj druga na večni slovenski lestvici. Na tekmi je bila pred njo le Avstralka Eleanor Patterson, svetovna prvakinja je tudi preskočila 1,95 metra, vendar že v prvem skoku.

CHENGDU - Slovenski atlet Filip Jakob Demšar je na svetovnih univerzitetnih igrah v Chengduju na Kitajskem v finalu teka na 110 metrov z ovirami s časom 13,63 sekunde zasedel peto mesto in za devet stotink zaostal za slovenskim rekordom Damjana Zlatnarja, ki je v Novem mestu 19. junija leta 2007 tekel 13,54. Zmagal je Japonec Ken Toyoda (13,40), za bronasto medaljo je Demšar zaostal osem stotink.

SZCZYRK - Slovenska smučarska skakalka Nika Križnar je zmagala tudi na tretji tekmi poletne velike nagrade. Potem ko je dobila obe tekmi na uvodni postaji v francoskem Courchevelu, je danes prepričljivo slavila še v poljskem Szczyrku. Slovenski uspeh je s četrtim mestom dopolnila Nika Prevc.

WELLINGTON - Ženska nogometna reprezentanca Japonske je druga četrtfinalistka svetovnega prvenstva v Avstraliji in na Novi Zelandiji. V tekmi osmine finala v Wellingtonu so Japonke premagale Norvežanke s 3:1 (1:1). V današnji prvi tekmi izločilnega dela SP je Španija s 5:1 premagala Švico.

SILVERSTONE - Španec Alex Marquez (Ducati) je zmagovalec sprinterske preizkušnje kraljevskega razreda motoGP na dirki svetovnega prvenstva v motociklizmu za veliko nagrado Velike Britanije v Silverstonu. Drugi je bil Italijan Marco Bezzecchi (Ducati), tretji pa Španec Maverick Vinales (Aprilia).

KITZBÜHEL - Argentinec Sebastian Baez je zmagovalec turnirja ATP 250 z nagradnim skladom 562.815 evrov v Kitzbühlu. V finalu je bil boljši od domačega asa Dominica Thiema s 6:3 in 6:1. Za 22-letnega Baeza je to tretja lovorika na turnirjih ATP, vse pa je osvojila na peščenih podlagah (Cordoba 2023, Estoril 2022). Za naslov je prejel 85.000 evrov in dovolj točk, da se bo na posodobljeni lestvici ATP prebil med prvih 50 tenisačev na svetu.