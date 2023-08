Pregled - svet, 5. 8. (sobota)

LIZBONA - Papež Frančišek je obiskal portugalsko mesto Fatima, kjer je v enem najpomembnejših romarskih središč na svetu molil pred več sto tisoč verniki. Pred kapelico je zbrane opomnil, da Cerkev nima vrat in da so vanjo vabljeni vsi. V petek pa je v okviru Svetovnega dneva mladih v Lizboni vodil križev pot, na katerem je mlade pozval, naj bodo pogumni. Po navedbah tamkajšnjih oblasti se je križevega potu s papežem udeležilo okoli 800.000 ljudi.

CELOVEC - Na jugu Avstrije kljub manj obilnem nočnem deževju ostajajo zaskrbljeni. Med najbolj ogroženimi ostaja Šentpavel v Labotski dolini, kjer oblasti pričakujejo nov poplavni val. V Lipnici so morali evakuirati dom starejših. Zaradi številnih zaprtih povezav s Slovenijo je bil pred predorom Karavanke večkilometrski zastoj. Avstrijska vlada je napovedala sprostitev sredstev iz kriznega fonda.

KNIN/BANJALUKA - Hrvaški premier Andrej Plenković je na slovesnosti ob obletnici vojaške operacije Nevihta izjavil, da Hrvaška ne bo dopustila nikakršnega napada ali kritik operacije in pri tem zavrnil kritike srbskega predsednika Aleksandra Vučića, ki je včeraj Nevihto označil za največje etnično čiščenje v Evropi po drugi svetovni vojni. Hrvaški predsednik Zoran Milanović je medtem poudaril, da brez hrvaške zmage ne bi bilo daytonskega sporazuma. Tudi on je potrdil, da se pripadniki srbske manjšine še vedno vračajo nazaj na Hrvaško, tudi na Knin.

KIJEV/MOSKVA - V domnevnem ukrajinskem nočnem napadu s podvodnim dronom v Kerški ožini ob polotoku Krim je bil zadet ruski tanker Sig, so potrdili viri iz ukrajinske varnostne služne SBU. O napadu plovila so poročale tudi ruske oblasti, ki trdijo, da je bila poškodovana strojnica, vsi člani posadke pa so jo odnesli brez poškodb.

DŽEDA - Savdska Arabija gosti pogovore, na katerih bodo razpravljali o poti k miru v Ukrajini. Na njih bo predvidoma sodelovalo skoraj 40 držav, tudi Ukrajina, Rusija pa se dvodnevnega srečanja v Džedi ob Rdečem morju ne bo udeležila. Vodja urada ukrajinskega predsednika Andrij Jermak, ki sicer vodi ukrajinsko delegacijo na pogovorih, je priznal, da bodo pogovori težki zaradi različnih stališč sodelujočih držav.

ZAGREB - Poplave so prizadele tudi Hrvaško. Gasilci so v Zagrebu s splava rešili dve osebi, več ljudi v občini Brdovec pa so evakuirali, saj je voda že poplavila njihove hiše. Poplave so prizadele tudi območje Zagreba v bližini Podsusedskega mosta. V Sisku pa so preventivno evakuirali konjušnico. Skupno gasilci poročajo o več kot sto intervencijah, ki so se večinoma nanašale na črpanje vode iz objektov, polnjenje vreč s peskom ter odstranjevanje dreves s prometnih poti.

ISLAMABAD - Pakistansko sodišče je nekdanjega premierja Imrana Khana zaradi korupcije obsodilo na tri leta zapora, nemudoma zatem so ga tudi aretirali. Obsodba predstavlja velik udarec za opozicijo le nekaj meseci pred parlamentarnimi volitvami.

PEKING - V poplavah v kitajski provinci Habei je umrlo najmanj deset ljudi, so sporočile oblasti in dodale, da jih pogrešajo še 18. S tem je skupno število smrtnih žrtev nedavnih hudih nalivov na severu Kitajske povzpelo na najmanj 30.

LOS ANGELES - Umrl je igralec Mark Margolis, znan iz televizijskih kriminalnih serij Kriva pot in Pokličite Saula. Igral je zloveščega, na invalidski voziček priklenjenega Hectorja Salamanco. Umrl je v četrtek v bolnišnici v New Yorku po krajši bolezni, star 83 let.

WASHINGTON - Ameriška vesoljska agencija Nasa je v petek ponovno vzpostavila stik s sondo Voyager 2, ki je trenutno od Zemlje oddaljena skoraj 20 milijard kilometrov. Ekipa, ki spremlja misijo Voyager, je julija pomotoma prekinila stik s sondo, ki je bila v vesolje poslana leta 1977. Sonda sedaj normalno deluje in nadaljuje svojo predvideno pot.