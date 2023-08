Na Škofjeloškem po poplavah največjo nevarnost predstavljajo plazovi

Gorenja vas/Žiri/Škofja Loka, 5. avgusta - Na širšem škofjeloškem območju imajo po petkovih poplavah interventne službe tudi danes polne roke dela z vzpostavitvijo dostopnosti do posameznih zaselkov in hiš, ki so še vedno odrezane od sveta. Vse več težav povzročajo tudi zemeljski plazovi, ki ogrožajo več hiš.