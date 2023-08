Na Gorenjskem zagotavljanje dostopnosti in sanacija, na Koroški Beli alarm za plaz

Škofja Loka/Jesenice, 5. avgusta - Po petkovih poplavah je današnja noč na Gorenjskem minila mirneje, razen za prebivalce Koroške Bele, ki jih zaradi premikov na plazu zbudil alarm. Povsod po regiji se narasle vode umikajo, tako bo danes poudarek na čiščenju objektov in na zagotovitvi dostopa do še odrezanih zaselkov, ponovno pa je možen dostop do Poljanske doline.