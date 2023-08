Vlada potrdila napovedane spremembe zakona o odpravi posledic naravnih nesreč

Med novostmi, ki jih prinaša predlagana novela zakona, je minister za naravne vire Brežan izpostavil uvedbo možnosti izplačila akontativnih sredstev prizadetim občinam za izvedbo nujnih sanacijskih ukrepov do višine 20 odstotkov predhodno ocenjene škode.

"Na ta način bomo pohitrili dodelitev sredstev v obliki akontacije, ki bo možna še pred sprejemom končne ocene škode in končnega programa odprave nastalih posledic," je dejal minister.

Z novelo zakona o odpravi posledic naravnih nesreč pa uvajajo tudi možnost povračila škod v kmetijstvu oz. širijo obseg upravičenosti za škodo, za katero je mogoče prejeti državno subvencijo za zavarovalno premijo in uveljaviti izplačilo škode za 100-odstotno poškodovanost kmetijskih kultur po načelu "de minimis".

Med pomembnejšimi novostmi novele je Brežan izpostavil tudi, da bo za škodne dogodke veljalo načelo retroaktivnosti, s čimer bodo omogočili vnaprejšnje izplačilo do 20 odstotkov ocenjene škode za vse naravne nesreče od 1. januarja letos.

Glede sprejetja predloga zakona v DZ je minister dejal, da trenutno kaže, da bo obravnava po nujnem postopku potekala v prihodnjem tednu.

Predlagane spremembe novele zakona o odpravi posledic naravnih nesreč so že v četrtek na novinarski konferenci predstavili predstavniki več ministrstev in občin. Podpredsednik Združenja mestnih občin Slovenije Samo Turel je napovedane spremembe zakona pozdravil, saj da je škoda naravnih nesreč velika in zahteva takojšnje ukrepanje.

Napovedi ministrstva za naravne vire je pozdravil tudi podpredsednik Združenja občin Slovenije Marko Diaci, ki je dejal, da so ministrstvu predlagali še ureditev neurejenega področja naravnih nesreč lokalnih razsežnosti in znižanje praga za aktiviranje sistema za odpravo naravnih nesreč, in sicer z 0,3 na 0,2 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna.

Glede omenjenih predlogov je državni sekretar na ministrstvu za naravne vire Matej Skočir v četrtek dejal, da zahtevajo sistemski pristop, zato jih v konkretni spremembi zakona še ne bodo odprli.