Z zakonodajnimi spremembami do vnaprejšnjega izplačila do 20 odstotkov ocenjene škode v naravnih nesrečah

Ljubljana, 3. avgusta - Predstavniki več ministrstev in občin so danes predstavili predlagane spremembe zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. Te bodo omogočile vnaprejšnjo izplačilo do 20 odstotkov ocenjene škode in bodo veljale za vse naravne nesreče od 1. januarja letos, je dejal državni sekretar na ministrstvu za naravne vire in prostor Matej Skočir.