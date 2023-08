Razmere v Kamniku katastrofalne, izredne razmere razglašene tudi v Komendi

Kamnik/Komenda/Trzin/Domžale, 4. avgusta - V Kamniku so razmere še vedno katastrofalne, gasilci in vojska se še prebijajo do hiš, ki so odrezane od sveta, je za STA dejal kamniški župan Matej Slapar. Izredne razmere so razglašene v Komendi, kjer gasilci dalj časa niso uspeli niti začeti izčrpavati vode iz hiš, povsem sta uničeni tudi obe vodovodni omrežji in most, so sporočili iz občine.