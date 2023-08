Poplave in plazovi povzročili težave po vsej državi

Ljubljana, 4. avgusta - Zaradi obilnih padavin so se ponoči in danes razlile nekatere reke, ki so poplavile celotna naselja, sprožilo se je več plazov, meteorna voda je zalivala objekte. Najhuje je bilo na Koroškem in v Zgornji Savinjski dolini, ki sta odrezani od sveta. Dogajanje se seli proti jugovzhodu države, kjer so se že sprožile sirene. Aktiviran je načrt Vihra.