Slovenska kinoteka odpira letni kino na Muzejski ploščadi

Ljubljana, 5. avgusta - Na Muzejski ploščadi na Metelkovi se bo danes začel letni kino Slovenske kinoteke. Za uvod so pripravili filma iranskega režiserja Abbasa Kiarostamija iz lastne distribucije, v prihodnjem tednu pa bodo v ciklu Poletje na platnu in med platnicami prek filmov, literature in pogovorov razmišljali o utopijah prihodnosti.