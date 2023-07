Slovenska kinoteka avgusta na Muzejski ploščadi o utopijah prihodnosti

Ljubljana, 31. julija - Slovenska kinoteka se bo avgusta preselila na zelenico na Muzejski ploščadi Metelkova z letnim kinom, ki bo za obiskovalce brezplačen. Kot so napovedali, bodo v okviru cikla Poletje na platnu in med platnicami v sproščenem poletnem vzdušju s pomočjo izbranih filmov, knjig ter zanimivih gostij in gostov razmišljali o stanju sveta.