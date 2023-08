Tedenski pregled - svet od 4. do 10. 8.

Ljubljana, 11. avgusta - Rusija je nadaljevala zračne napade na Ukrajino. Po državnem udaru so bile razmere v Nigru napete. Neurja s poplavami so prizadela Avstrijo, Hrvaško in Skandinavijo, sredozemske države in ZDA so se borile s požari. Države Organizacije pogodbe o sodelovanju v Amazoniji (ACTO) so opredelile načrt ukrepov za zajezitev krčenja amazonskega pragozda.