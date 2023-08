Tedenski pregled - Slovenija od 4. do 10. 8.

Ljubljana, 11. avgusta - Slovenijo so po obilnem deževju prizadele uničujoče poplave, ki so najhujša naravna nesreča v zgodovini države. Pod vodo je bil večji del države, materialna škoda se meri v milijardah. DZ je že sprejel prve ukrepe, v Slovenijo, kjer se je znova izkazala izjemna solidarnost, je že prispela prva pomoč iz tujine, obljubljena so ji znatna sredstva EU.