V Preddvoru se obeta prenova gradu Hrib in hotela

Preddvor, 6. avgusta - Propadajoč Grad Hrib in hotel ob jezeru Črnava v Preddvoru čakata prenova in oživitev. Novi lastnik kompleksa je naročil izdelavo konservatorskega načrta, ki bo kmalu nared. Ni pa med občino in lastnikom še dokončnega dogovora glede vsebine oziroma prihodnje namembnosti objektov.