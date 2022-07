Preddvorska občina skeptična do načrtov novega lastnika gradu in hotela ob Črnavi

Preddvor, 9. julija - Občina Preddvor je pred letošnjo poletno sezono zaključila urejanje zahodnega brega jezera Črnava. Ob tem so jo negativno presenetile prve poteze novega lastnika gradu Hrib in hotela Alma ob jezeru, ki je spomladi zapečatil hotel in izgnal najemnika. Novi lastnik ima svoje načrte z območjem, na občini pa so do njih zelo skeptični.