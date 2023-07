Občine za več sredstev pri odpravljanju posledic naravnih nesreč

Ljubljana, 21. julija - Združenje občin Slovenije predlaga spremembe zakona o odpravi posledic naravnih nesreč in zagotovitev dodatnih sredstev v okviru sklada za podnebne spremembe. Obenem poziva k preusmeritvi sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost na področje civilne zaščite in gasilstva.