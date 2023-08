Pregled - šport, 2. 8. (sreda)

BIELSKO - Nizozemec Marijn van den Berg je zmagovalec pete etape kolesarske dirke po Poljski. Na razgibani trasi od mesta Pszczyna do Bielsko-Biale je ugnal slovenskega asa Mateja Mohoriča in tretjeuvrščenega Portugalca Joaa Almeido. Mohorič je z drugim mestom še nekoliko povišal vodstvo v skupnem seštevku.

BERN - Slovenska športna plezalka Janja Garnbret je prepričljivo začela lov na olimpijsko normo na svetovnem prvenstvu v Bernu. Olimpijska prvakinja je v današnjih kvalifikacijah težavnosti kot edina osvojila vrhova obeh smeri ter se zanesljivo zavihtela v polfinale. V nedeljskem polfinalu bo nastopilo vseh pet Slovenk.

DUNAJ - Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin bosta na evropskem prvenstvu na Dunaju igrali v izločilnih bojih. Slovenki sta skupinski del tekmovanja končali z zmago in s porazom.

LJUBLJANA - Košarkarska ekipa Cedevite Olimpije bo v novo tekmovalno sezono 2023/24 vstopila brez Alena Omića, ki se je v Ljubljano vrnil konec novembra 2021 ter med drugim osvojil dva naslova slovenskega državnega prvaka in bil v sezoni 2021/22 tudi izbran za najkoristnejšega igralca finalnega niza državnega prvenstva, so sporočili iz Olimpije.

LJUBLJANA - Slovenski alpinist in gorski vodnik Marko Prezelj je letošnji dobitnik nagrade Paula Preussa, ki jo od leta 2013 podeljuje Mednarodno društvo Paula Preussa. Prezelj je postal prvi Slovenec, ki je prejel to nagrado, je danes za STA sporočil nekdanji predsednik Planinske zveze Slovenije Franc Ekar.

LJUBLJANA - Slovenska košarkarska reprezentanca je na drugi prijateljski tekmi v okviru priprav na svetovno prvenstvo v Aziji doživela prvi poraz. V polni dvorani Stožice je izgubila z izbrano vrsto Grčije z 91:98 (29:22, 49:43, 71:73).

PARMA - Nekdanji kultni vratar italijanske nogometne reprezentance in torinskega Juventusa Gianluigi Buffon je prek družbenih omrežij uradno naznanil konec kariere. Buffon se je odločil, da bo pri 45 letih končal kariero.

AUCKLAND - Švedinje in Francozinje ter presenetljivo Jamajčanke in Južnoafričanke so se po tretjem in zadnjem krogu predtekmovanja v svojih skupinah uvrstile v osmino finala svetovnega prvenstva za nogometašice v Avstraliji in na Novi Zelandiji.