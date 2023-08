Pregled - svet, 2. 8. (sreda)

WASHINGTON - Bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa so v torek obtožili prizadevanj za razveljavitev izida predsedniških volitev leta 2020. Obtožnica ga v treh točkah obtožuje zarote, v eni točki pa oviranja pravosodja. To je že tretja obtožba zoper 77-letnega Trumpa od marca letos. Trump je v prvem odzivu tožilca označil za norca ter mu očital, da je izdal še eno lažno obtožnico in se s tem vmešal v predsedniške volitve, ki bodo prihodnje leto.

NIAMEY/PARIZ/RIM - Niger je skoraj teden dni po državnem udaru znova odprl kopenske in zračne meje s petimi sosednjimi državami, je sporočila vojaška hunta, ki je prejšnji teden prevzela oblast. V Francijo in Italijo so medtem prispela prva letala z ljudmi, ki so jih evakuirali iz Nigra, kjer pa po podatkih zunanjega ministrstva ni slovenskih državljanov.

KIJEV - Ruske sile so ponoči znova izvedle zračne napade z brezpilotnimi letalniki na Kijev in regijo Odesa na jugu države. Kot je pojasnilo ukrajinsko tožilstvo, so bila ruska brezpilotna letala usmerjena proti Izmailu, ključnemu pristanišču na reki Donava tik ob Romuniji. Napad ni terjal žrtev, je pa poškodoval silose za žito, skladišča in dvigalo za nakladanje žita. Ukrajinski minister za infrastrukturo Oleksandr Kubrakov je sporočil, da je bilo v napadu uničenih skoraj 40.000 ton žita, ki je bilo namenjeno za nekaj afriških držav, Kitajsko in Izrael.

WASHINGTON - Ameriška bonitetna agencija Fitch je v torek nepričakovano znižala kreditno oceno ZDA z najvišje AAA na AA+, kar je sprožilo burno reakcijo Bele hiše. Fitch je kot razlog za znižanje ocene namreč navedel kongresni zaplet glede povišanja dovoljene meje javnega dolga, o čemer pa je bil že maja dosežen dogovor do leta 2025.

LIZBONA - Papež Frančišek je začel petdnevni obisk v Lizboni, kjer se udeležuje svetovnega dneva mladih. Najprej je nagovoril visoke uradnike in diplomate, pri čemer je pozval, naj Evropa prevzame vlogo posrednice za mir v Ukrajini. Kasneje je v nagovoru predstavnikom Cerkve dejal, da je "potrebno uslišati žrtve spolnih zlorab duhovnikov". Papež bo imel na Portugalskem precej natrpan urnik, čeprav je v začetku junija zaradi operacije trebušne kile preživel devet noči v bolnišnici.

TOKIO - Otok Okinava na jugu Japonske je prešel tajfun Khanun, ki je zahteval eno smrtno žrtev, več kot 220.000 gospodinjstev pa je ostalo brez oskrbe z električno energijo. Tajfun so po navedbah japonske meteorološke agencije spremljali močni sunki vetra s hitrostjo do 180 kilometrov na uro. Tajfun se pomika severozahodno proti vzhodu Kitajske, ki naj bi ga dosegel še ta teden.

PEKING - Peking je v zadnjih dneh zajelo najobilnejše deževje od začetka meritev v zadnjih 140 letih. Kot je sporočil meteorološki urad v Pekingu, so v eni od pekinških četrti od sobote zvečer izmerili 744,8 milimetrov dežja. Dosedanji rekord je bil 609 milimetrov, zabeležili pa so ga ob neurju leta 1891.

BRUSELJ - Evropa je zmanjšala uvoz utekočinjenega zemeljskega plina na najnižjo raven v času od začetka ruskega napada na Ukrajino. Glede na podatke sledenja ladij, ki jih je zbral Bloomberg News, je julija uvozila 8,6 milijona ton utekočinjenega zemeljskega plina, kar je sedem odstotkov manj kot pred letom in najmanj od novembra 2021.

MOSKVA - Rusko vrhovno sodišče je zavrnilo pritožbo uglednega novinarja Ivana Safronova, ki je bil septembra lani obsojen na 22 let zapora zaradi izdaje državnih skrivnosti češki obveščevalni službi in rusko-nemškemu politologu. Njegovo obsodbo so kritizirale številne skupine za človekove pravice pa tudi njegovi nekdanji sodelavci.

VARŠAVA - Poljska je v torek očitala Belorusiji, da je kršila njen zračni prostor. Poljsko obrambno ministrstvo je v torek sporočilo, da sta ob meji letela dva helikopterja in prestopila v poljski zračni prostor na območju Bialowieze. Varšava bo zaradi incidenta okrepila število vojakov na meji med državama.

KIJEV/VARŠAVA - Ukrajina in Poljska sta se znašli v sporu potem, ko je svetovalec poljskega predsednika v ponedeljek zagovarjal omejitve uvoza ukrajinskega žita in dodal, da bi Kijev moral biti bolj hvaležen za pomoč, ki jo je prejel od Poljske. Ukrajina je nato na pogovor poklicala veleposlanika Poljske v Kijevu, Poljska pa ukrajinskega veleposlanika v Varšavi.

BEJRUT - V največjem palestinskem begunskem taborišču v Libanonu so v torek, četrti dan zapored poročali o spopadih med palestinskimi frakcijami. V begunskem taborišču Ain al Hilveh v mestu Sidon na jugu države, kjer živi okoli 54.000 beguncev, se spopadajo člani sekularnega gibanja Fatah palestinskega predsednika Mahmuda Abasa in islamski skrajneži. Po podatkih agencije Združenih narodov za pomoč Palestincem (UNRWA) je bilo v treh dneh spopadov do ponedeljka ubitih najmanj enajst ljudi, ranjenih pa 40, tudi član osebja agencije. Agencija je zaradi spopadov začasno prekinila delo v taborišču.