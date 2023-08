Popoldne, ponoči in v petek ob krajevnih plohah zopet možni močni nalivi

Ljubljana, 3. avgusta - Za danes popoldne, ponoči in petek je Agencija RS za okolje (Arso) za vso državo razglasila oranžno opozorilo. Ob krajevnih plohah in nevihtah so možni močni nalivi, zaradi velike predhodne namočenosti pa bodo pričele hitro naraščati zlasti reke v severozahodni, severni in vzhodni Sloveniji.