Neurja po državi znova povzročala preglavice in precejšnjo škodo

Ljubljana, 2. avgusta - Neurje z obilnimi padavinami in močnim vetrom, ki je v ponedeljek zvečer prešlo Slovenijo, je znova povzročilo kar nekaj preglavic in gmotne škode. Na upravi za zaščito in reševanje so zabeležili 69 dogodkov, sunki močnega vetra so odkrivali strehe in podirali drevesa, na območju Ilirske Bistrice je nastal tornado, ki je poškodoval 11 objektov.