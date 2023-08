Guterres pozval Tunizijo h končanju izgona migrantov

New York, 2. avgusta - Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je v torek pozval Tunizijo, naj takoj preneha z izgonom beguncev, migrantov ter prosilcev za azil v puščavska obmejna območja z Libijo in Alžirijo. Za tiste, ki so že obtičali v tamkajšnjih težkih razmerah, pa je zahteval nujno preselitev na varno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.