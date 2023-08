Pregled - šport, 1. 8 (torek)

LJUBLJANA - Nogometaši Olimpije so na povratni tekmi 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov v Stožicah premagali bolgarski Ludogorec z 2:1. Ker se je prva tekma v Razgradu končala z 1:1, si je slovenski prvak priigral nastop v 3. krogu kvalifikacij lige prvakov, hkrati pa si zagotovil evropsko jesen. Ljubljančane v 3. krogu kvalifikacij lige prvakov čaka zmagovalec obračuna med Galatasarayem in Žalgirisom, prva tekma se je končala z 2:2. Z nastopom v 3. krogu kvalifikacij za ligo prvakov pa si je Olimpija že zagotovila najmanj skupinski del konferenčne lige.

MURSKA SOBOTA - Enaindvajsetletni nogometaš Ben Cottrell je postal prvi Anglež v zgodovini, ki bo zaigral za slovenski prvoligaški klub Muro. Kot so danes sporočili iz tabora črno-belih, gre za člana mlade ekipe Arsenala, ki je za topničarje v sezoni 2020/21 debitiral tudi v članski ekipi na tekmi evropske lige proti Dundalku. Zvečer je Mura objavila ime nove okrepitve. To je postal hrvaški branilec Daniel Katić, ki je bil od sezone 2018/19 član nemškega Augsburga, kjer je najprej igral v mlajših selekcijah, v minuli sezoni pa je bil član Augsburgove druge ekipe. Zanjo je preteklo sezono odigral 18 tekem in dosegel en zadetek. K Muri se seli na posojo z možnostjo odkupa.

VARŠAVA - Nizozemec Olav Kooij je zmagovalec četrte etape kolesarske dirke po Poljski. Na 198,6 km dolgi trasi med Strzelinom in Opolami je v zaključnem sprintu ugnal rojaka Marijna van den Berga in Italijana Mattea Moschettija. V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb. Še naprej vodi slovenski as Matej Mohorič. Osemindvajsetletnik ima deset sekund naskoka pred Portugalcem Joaom Almeido in domačinom Rafalom Majko. Današnjo etapo je Mohorič končal v času glavnine na 40. mestu. Njegov rojak in moštveni kolega Matevž Govekar je bil v sprintu 13., v skupnem seštevku pa je 114. z zaostankom 25:49 minute.

BERN - V Bernu v Švici se je začelo svetovno prvenstvo v športnem plezanju. V tekmovalno areno so se najprej podali tekmovalci v balvanskem plezanju. Kvalifikacije se niso razpletle po načrtih slovenske vrste. Luka Potočar, Zan Lovenjak Sudar in Anže Peharc se niso uvrstili v polfinale najboljše dvajseterice. Veliko večja pričakovanja slovenska vrsta polaga v sredine ženske kvalifikacije v težavnosti, ko se bo na steno podala Janja Garnbret, s šestimi posamičnimi naslovi svetovne prvakinje rekorderka v plezalni karavani.

BERLIN - Tim Jevšnik je bil s 17. mestom (699 krogov) v kvalifikacijah najboljši v devetčlanski slovenski reprezentanci na svetovnem prvenstvu v lokostrelstvu, ki se je začelo v Berlinu. Prav tako s sestavljenim lokom je bil Aljaž Matija Brenk 34. (692), Staš Modic pa med 121 tekmovalci 66. (682). Ekipno je bila Slovenija 10. (2073). Z ukrivljenim lokom je bil Žiga Ravnikar 35. (656), Den Habjan Malavašič 66. (646), Miha Rožič pa 94. (635) med 167 tekmovalci. V isti disciplini je bila Žana Pintarič 71. (614), Ana Umer 84. (608), Urška Čavič pa 119. (576) med 140 lokostrelkami. Slovenci so bili ekipno z ukrivljenim lokom 17. (1937), Slovenke pa 28. (1937). Med mešanimi ekipami, nastopila sta Ravnikar in Žana Pintarič, je bila Slovenija 30. (1270).

LJUBLJANA - Triinpetdesetletni Slovenec Aleksander Kravanja je novi predsednik Mednarodne zveze za footgolf. Na vodilnem mestu je nasledil Američanko Lauro Balestrini, njegov mandat pa bo trajal štiri leta. Aleksander Kravanja je eden od začetnikov footgolfa v Sloveniji. V Bovcu je odprl prvo igrišče za tovrstno hibridno igro med nogometom in golfom, dve leti pa je bil tudi predsednik Footgolf zveze Slovenije. Pred izvolitvijo na vodilni položaj v FIFG je bil dve leti njen podpredsednik.

RIJAD - Senegalec Sadio Mane je danes uradno postal član savdskega Al Nasra, je klub objavil na spletni strani. Enaintridesetletni napadalno usmerjeni vezist se je tako pridružil Portugalcu Cristianu Ronaldu in vse večjem številu uglednih nogometašev v Savdski Arabiji. Al Nasr je po poročanju različnih medijev, med njimi je tudi Bild, Bayernu za Senegalca odštel 30 milijonov evrov. Ta znesek bi lahko z bonusi narasel na 40 milijonov, podrobnosti o dolžini njegove pogodbe pa kluba nista razkrila. Po poročanju nemških medijev, med njimi tudi Bilda, bo Mane na teden prejemal okoli 750.000 evrov.

DŽEDA - Fabinho je nov na seznamu nogometašev, ki bodo kariero nadaljevali v Savdski Arabiji. Devetindvajsetletni Brazilec je zapustil angleški Liverpool in z Al-Itihadom podpisal triletno pogodbo, so sporočili iz savdskega kluba. Po poročanju medijev bo klub iz Džede rdečim za prestop Fabinha plačal okoli 45 milijonov evrov.