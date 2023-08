Pregled - svet, 1. 8. (torek)

MOSKVA/HARKOV - Ruska zračna obramba je nad Moskvo zgodaj davi sestrelila več dronov, eden od letalnikov pa je poškodoval fasado stolpnice, je sporočil župan Sergej Sobjanin. Rusko obrambno ministrstvo za vnovičen napad na prestolnico obtožuje Ukrajino. Iz Harkova na vzhodu Ukrajine so prav tako poročali o napadu z droni. Ruski brezpilotni letalniki naj bi tam zadeli naseljene dele mesta in študentski dom, ki pa je bil v času napada prazen. V napadu na središče mesta je bila ranjena ena oseba.

PARIZ/BERLIN/MADRID/RIM/NIAMEY - Vse več evropskih držav se odloča za evakuacijo državljanov iz Nigra, kjer je vojaška hunta prejšnji teden prevzela oblast in odstavila predsednika Mohameda Bazouma. Doslej so se za evakuacijo odločile Francija, Nemčija, Španija in Italija. V Parizu so ob tem napovedali, da iz Nigra ne nameravajo umakniti svojih vojakov, evakuacij civilistov ali vojaškega osebja iz te države ne načrtujejo niti v ZDA. Evropska unija medtem sporoča, da oskrba Evrope z naravnim uranom kljub dogajanju v Nigru ni ogrožena.

PEKING - V kitajski prestolnici in okoliških provincah je hudo neurje z obilnim deževjem terjalo že najmanj 20 smrtnih žrtev, 19 ljudi še pogrešajo. Vpoklicali so tudi vojsko s helikopterji, ki dostavlja pomoč ljudem, ki so obtičali na železniški postaji. Po podatkih kitajskega meteorološkega urada je v Pekingu od sobote zvečer v 40 urah v povprečju padlo skoraj toliko dežja, kot na tem območju znaša povprečna količina padavin v celotnem juliju.

WASHINGTON/BANJALUKA - State Department in finančno ministrstvo ZDA sta v ponedeljek naznanila uvedbo dodatnih sankcij proti predstavnikom bosanskih Srbov, ki jim očitajo spodkopavanje daytonskega mirovnega sporazuma. Sankcije so uvedli proti štirim politikom, vključno s predsednikom parlamenta v Banjaluki in srbsko članico predsedstva BiH. ZDA že od prej sankcionirajo predsednika Republike Srbske Milorada Dodika.

NEW YORK - Glavna kandidata za predsednika ZDA na volitvah leta 2024, trenutni predsednik Joe Biden in nekdanji Donald Trump, sta v anketi časnika New York Times in kolidža Siena povsem izenačena. Za vsakega od njiju bi volilo po 43 odstotkov registriranih volivcev, okrog 14 odstotkov se jih še ne more opredeliti. Obeta se ponovitev dvoboja iz leta 2020, čeprav si ga večina volivcev sploh ne želi.

YANGON - Vojaška hunta v Mjanmaru je v okviru množične pomilostitve napovedala skrajšanje zaporne kazni nekdanje voditeljice Aung San Suu Kyi. Delne pomilostitve bo deležen tudi nekdanji predsednik Win Myint. Hunta je sicer v okviru množične pomilostitve ob budističnem prazniku oprostila več kot 7700 zapornikov. Tovrstne množične pomilostitve so običajna praksa ob praznikih.

HAAG - Skoraj teden dni po izbruhu požara na tovorni ladji z avtomobili ob nizozemski obali se razmere umirjajo. Tiskovna predstavnica nizozemskih pristojnih oblasti je povedala, da ni več vidnih znakov požara, vendar je prezgodaj, da bi lahko potrdili, da je ogenj ugasnil. Opozorila je, da se lahko znova razplamti. Vzrok požara uradno še ni znan, preiskovalci domnevajo, da se je vnelo eno od električnih vozil na krovu.

ATENE - Požigalcem bodo grozile hujše kazni, je v ponedeljek zvečer napovedal grški minister za civilno zaščito Vasilis Kikilias. Dodal je, da bodo globe povišali na 30.000 evrov ali še več. Glede na trenutno zakonodajo so za ljudi, ki zanetijo požare, predvidene globe v višini od 300 do 5000 evrov. Grčija se to poletje sooča s številnimi hudimi gozdnimi požari, preiskave pa kažejo na to, da je bilo več požarov podtaknjenih.

SOFIJA - V Bolgariji razburja primer nasilja 26-letnika nad 18-letnim bivšim dekletom. Sodišče namreč zanj sprva ni odredilo pripora, čeprav je dekletu zlomil nos, zaradi njegovega napada z nožem pa je prejela tudi več kot 400 šivov. Zaradi primera so v ponedeljek v več kot 15 mestih po državi potekali protesti proti nasilju nad ženskami.

CELOVEC - Tako kot v Sloveniji je nevihtno vreme julija pustošilo tudi po večjem delu Avstrije. Zaradi obsega škode so gasilci samo na avstrijskem Koroškem opravili 3926 intervencij, kar je skoraj toliko kot v celotnem letu 2022. Neurja so najbolj prizadela okolico Celovca. Na Koroškem sicer deluje le ena poklicna gasilska enota, v vseh ostalih gasilskih enotah pa pomaga okoli 24.700 prostovoljnih gasilcev.

DUBAJ - Združeni arabski emirati bodo podnebnim aktivistom v času podnebne konference COP28 dovolili "mirno združevanje". Protesti, ki jih oblasti ne odobrijo vnaprej, so v tej državi sicer prepovedani, kar je sprožalo polemike, kaj bo s podnebnimi aktivisti v primeru protestov. Izbira Združenih arabskih emiratov kot gostitelja dogodka je sicer požela precej kritik, tudi zaradi močne naftne industrije v tej državi.

TRST/RIM - Italijanska vlada oziroma njena predsednica Giorgia Meloni bo odločila o morebitnem odvzemu italijanskega državnega odlikovanja nekdanjemu jugoslovanskemu predsedniku Josipu Brozu Titu zaradi fojb in eksodusa Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije. Za postopkom stoji senator vladnih skrajno desnih Bratov Italije Roberto Menia, znan po tem, da je ostro nasprotoval zaščitnemu zakonu za Slovence v Italiji.

RIM - Bencinske črpalke v Italiji morajo poleg lastnih cen goriva prikazovati tudi povprečne cene bencina in dizla na regionalni in državni ravni. S tem želi vlada zagotoviti večjo preglednost in preprečiti špekulativne dvige cen, je dejal pristojni minister Adolfo Urso. Trenutna povprečna cena na državni ravni znaša 1,984 evra za liter bencina in 1,854 evra na liter dizla.

SAN FRANCISCO - Tehnološko podjetje X, nekdaj znano pod imenom Twitter, je moralo v ponedeljek z glavnega poslopja v San Franciscu odstraniti ogromen utripajoči X, potem ko so se sprli z mestnimi oblastmi. Znak X, ki so ga namestili prejšnji teden, je bil del načrtov lastnika Elona Muska, da preobrazi to družbeno omrežje z novo podobo.

LOS ANGELES - Pri 25 letih je umrl igralec Angus Cloud, znan iz serije HBO Evforija, ki je prejela več televizijskih nagrad emmy. Umrl je v ponedeljek, novico o tem pa so sporočili iz družine, kjer vzroka smrti niso navedli. V izjavi ob smrti so navedli, da se je Cloud težko soočal z nedavno smrtjo svojega očeta in da je imel stalne težave z duševnim zdravjem.