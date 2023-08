Madonna z zahvalo družini za podporo med boleznijo

New York, 1. avgusta - Madonna je javno pohvalila podporo prijateljev in družine v času svoje bolezni. Pevka je pred dobrim mesecem dni pristala v bolnišnici zaradi bakterijske okužbe, zaradi katere je morala preložiti svojo turnejo. "Ljubezen družine in prijateljev je najboljše zdravilo," je 64-letnica zapisala na enem od družbenih omrežij.