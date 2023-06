Madonna zaradi hude bakterijske okužbe preložila turnejo

New York, 29. junija - Legendarna ameriška pevka Madonna je morala zaradi zdravstvenih težav preložiti svojo veliko turnejo Celebration. Zvezdnico so minuli teden našli neodzivno in jo prepeljali na intenzivni oddelek neimenovane newyorške bolnišnice, kjer so ji po besedah njenega menedžerja Guyja Osearyja odkrili resno bakterijsko okužbo.