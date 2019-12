V Miklovi hiši razstava del iz likovne zbirke Riko

Ribnica, 19. decembra - V Galeriji Miklova hiša v Ribnici bodo zvečer odprli razstavo iz likovne zbirke Riko z naslovom Zamolčane prisotnosti. Na razstavo so vključena dela slovenskih avtorjev različnih umetnostnih provenienc ter slogovnih in časovnih obdobij, ki jih druži sorodni motiv oziroma vsebina - podobe prostorov, v katerih živimo in delamo.