Pregled - šport, 29. 7. (sobota)

MARIBOR - S sklepno slovesnostjo, namenjeno predvsem športnikom, športnicam in prostovoljcem, se je nocoj v Mariboru zaključil Olimpijski festival evropske mladine. Zadnji dan tekmovanj so slovenske mlade odbojkarice osvojile zlato odličje. V današnjem finalu so prepričljivo premagale Nemke s 3:0. V finalu so zaigrali tudi rokometaši, a so morali premoč priznati Nemcem s 25:32, vseeno pa osvojili srebro. Tretje slovensko odličje zadnjega dne in skupno devetega na domačem Ofemu je v teku na 1500 m zagotovila atletinja Tia Tanja Živko s časom 4:19,80 minute.

COURCHEVEL - Smučarska skakalka Nika Križnar je zmagovalka prve tekme poletne velike nagrade v francoskem Courchevelu. Njen uspeh je s petim mestom dopolnila Nika Prevc, Katra Komar je bila 14. in Ajda Košnjek 20. Na moški tekmi okrnjena slovenska zasedba ni imela finalista. Slavil je Švicar Gregor Deschwanden.

UMAG - Slovenski teniški igralec Blaž Rola je na turnirju v Umagu prišel do uspeha kariere. Prvič je dobil turnir najvišje ravni, to mu je uspelo v dvojicah skupaj s Hrvatom Ninom Serdarušićem. V finalu sta po ogorčenem dvoboju s 4:6, 7:6 (2) in 15:13 premagala prva nosilca, Italijana Andreo Vavassorija in Simoneja Bollellija. Ptujčan je za turnir najvišjega ranga v Umagu prejel posebno povabilo za dvojice.

FUKUOKA - lavalka ljubljanske Olimpije Neža Klančar je na svetovnem prvenstvu v Fukuoki osvojila 15. mesto na 50 m prosto. Z izidom 23,84 je bila štiri stotinke sekunde počasnejša od zjutraj doseženega slovenskega rekorda. Švedinja Sarah Sjöstrem pa je s 23,61 za šest stotink sekunde izboljšala lasten svetovni rekord. Svetovni rekord je v polfinalu na 50 m prsno dosegla še Litovka Rita Meilutyte, ob koncu programa pa je za nov svetovni rekord poskrbela tudi avstralska mešana moško-ženska štafeta na 4 x 100 m prosto. Američanka Katie Ledecky je zmagala na 800 m prosto in postala prva plavalka, ki je v isti disciplini zmagala kar šestkrat, osvojila pa je tudi rekordno 16. zlato kolajno in prehitela rojaka Michaela Phelpsa.

LJUBLJANA - Slovenski košarkarski reprezentanci, ki se pripravlja na svetovno prvenstvo, sta se na treningih pridružila še dva zagotovo najpomembnejša člana, košarkarja iz NBA lige Luka Dončić in Vlatko Čančar. Na novinarski konferenci sta zatrdila, da sta dogajanje v najmočnejši ligi na svetu dala na stran in da sta povsem osredotočena na reprezentanco. Dončić je izrazil ponos, da so ga soigralci in strokovni štab izbrali za kapetana, in obljubil, da bo poskušal dostojno zamenjati Gorana Dragića in Eda Murića, ki sta na zadnjih tekmovanjih nosila kapetanski trak.

LJUBLJANA/KOPER - Nogometaši Olimpije so v 2. krogu Prve lige Telemach premagali Rogaško s 5:0 (2:0), Koper pa je premagal Kalcer Radomlje z 1:0 (1:0).

VANTAA - Slovenski motokrosist Tim Gajser je v mestu Vantaa kvalifikacije za veliko nagrado Finske v razredu MXGP končal na 12. mestu. Najboljši danes je bil vodilni v skupnem seštevku, Španec Jorge Prado. Drugi je bil Francoz Romain Febvre, ki zdaj za Špancem v skupnem seštevku zaostaja natanko 100 točk. V razredu MX2 je drugi slovenski predstavnik Jan Pancar kvalifikacije prav tako končal brez točk na 15. mestu. Zmagal je Nemec Simon Längenfelder.

POZNANJ - Belgijec Tim Merlier je zmagovalec prve etape sedemdnevne kolesarske dirke po Poljski. Na povsem ravninski trasi v okolici Poznanjaje bil v sprintu razredčene glavnine 30-letni član Soudal-Quick Stepa boljši od Nizozemca Olava Kooija in Kolumbijca Fernanda Gavirie. Najboljši Slovenec je bil Matevž Govekar na 16. mestu. Njegov rojak in moštveni kolega Matej Mohorič je zasedel 59. mesto z zaostankom 1:59 minute. Kasneje so zaradi slabega vremena in posledičnih padcev komisarji vsem namenili čas glavnine.

SAN SEBASTIAN - Belgijski kolesarski as Remco Evenepoel je zmagovalec 43. klasike San Sebastian. Po 230,3 km je bil v San Sebastianu boljši od domačina Pella Bilbaa in Rusa Aleksandra Vlasova. Za Evenepoela je bila to rekordna tretja zmaga na največji španski enodnevni klasiki. Edini Slovenec Domen Novak je bil na baskovski klasiki v službi kapetana Juana Ayusa ter jo končal na 76. mestu.

DUNAJ - Martina Ratej je na atletskem mitingu v Andorfu v Avstriji za zmago v metu kopja presegla 60 m, z izidom 60,52 je dosegla svoj najboljši izid v tej sezoni. Maja Mihalinec Zidar je bila tretja na 200 m in četrta na 100 m. Kaja Debevec je bila četrta v finalu B in skupno deseta, peta pa na 200 m.

SPA-FRANCORCHAMPS - Nizozemski zvezdnik formule 1 Max Verstappen je zmagovalec sprinterske dirke, ki je potekala v okviru velike nagrade Belgije v Spa-Francorchampsu. V deževnih Ardenih je po številnih zamudah zaradi močnega dežja na koncu na vse bolj suhi stezi ugnal Avstralca Oscarja Piastrija in Francoza Pierra Gaslyja. Dirka za VN Nizozemske bo na sporedu v nedeljo ob 15. uri.

SYDNEY - Švedska ženska nogometna reprezentanca je po Španiji in Japonski tretja udeleženka osmine finala svetovnega prvenstva v Avstraliji in na Novi Zelandiji. Švedinje, olimpijske podprvakinje, so v skupini G v 2. krogu premagale Italijo s 5:0. V skupini G ima Švedska šest točk, Italija tri, Južna Afrika in Argentina pa po eno. Francija je v skupini F z 2:1 odpravila Brazilijo. V skupini F ima Francija štiri točke, toliko jih ima po zmagi v Perthu nad Panamo z 1:0 tudi Jamajka, medtem ko je Brazilija pri treh točkah. Panama je še brez.

TOURMALET - Nizozemka Demi Vollering je zmagovalka sedme etape kolesarske dirke po Franciji. V 89,8 km dolgi kraljevski etapi od Lannemezana do vrha prelaza Tourmalet je ugnala Poljakinjo Kasio Niewiadoma in pred začetkom prvo favoritinjo za skupno slavje, rojakinjo Annemiek van Vleuten. Vollering je obenem oblekla rumeno majico vodilne.

FUKUOKA - Vaterpolisti Madžarske so še četrtič postali svetovni prvaki. V velikem finalu na prvenstvu v Fukuoki so s 14:13 po izvajanju petmetrovk premagali Grke. Junak finala je bil vratar Soma Vogel, ki je ubranil kar štiri petmetrovke. Bronasto kolajno so osvojili Španci, ki so bili boljši od Srbije.