Pregled - svet, 29. 7. (sobota)

NEW YORK/NAIROBI - Varnostni svet ZN je v petek ostro obsodil državni udar v Nigru ter opozoril na morebitne negativne posledice za državo in širšo regijo. Te bi lahko vključevale porast terorizma ter nazadovanje socialnih in gospodarskih razmer. Afriška unija pa je danes vojsko pozvala, naj se v roku 15 dni vrne v svoja oporišča in ponovno vzpostavi ustavno oblast. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je zatrdil, da EU ne bo priznala novih oblasti v državi in naznanil, da unija s takojšnjim učinkom ukinja vso sodelovanje na področju varnosti.

DNIPRO - V ruskem raketnem napadu na Dnipro v osrednji Ukrajini je bilo v petek poškodovanih najmanj devet ljudi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je potrdil, da so izstrelki zadeli stolpnico in tamkajšnji sedež državne varnostne službe SBU. Do napada na četrto največje ukrajinsko mesto je prišlo nekaj ur po tem, ko so iz Rusije poročali o padcu sestreljene ukrajinske rakete na središče mesta Taganrog v obmejni regiji Rostov. Ob tem je bilo po navedbah ruskih reševalcev poškodovanih 14 ljudi.

BAGDAD - V napadu z dronom v iraškem Kurdistanu so bili v petek ubiti štirje borci Kurdske delavske stranke (PKK), so sporočile tamkajšnje oblasti in za napad obtožile Turčijo. Podoben napad naj bi Turčija izvedla tudi v Siriji, kjer so bili po navedbah kurdskih oblasti ubiti štirje pripadniki Sirskih demokratičnih sil (SDF).

BRISBANE - ZDA bodo Avstraliji pomagale razviti industrijo za proizvodnjo raket, je po pogovoru z ameriško delegacijo sporočil avstralski obrambni minister Richard Marles. Cilj tega projekta je med drugim tudi zagotoviti zanesljiv vir orožja za ameriške sile, katerih zaloge se zaradi vojaških dobav Ukrajini manjšajo. Obisk ameriškega zunanjega in obrambnega ministra je delno zasenčilo petkovo strmoglavljenje avstralskega vojaškega helikopterja, po katerem še iščejo štiri člane posadke.

WASHINGTON - Po predhodnih podatkih, ki jih je v petek objavila ameriška uprava za oceane in ozračje NOAA, je morska površina v severnem Atlantiku ta teden dosegla najvišjo temperaturo v zgodovini meritev. Običajno sicer severni Atlantik najvišje temperature doseže septembra. V luči tega uprava opozarja, da bo rekord verjetno kmalu znova presežen.

DUNAJ - Podnebni aktivisti skupine Zadnja generacija so za krajši čas blokirali brennersko avtocesto pri kraju Matrei am Brenner na avstrijskem Tirolskem. Zaradi protesta je nastal približno štiri kilometre dolg zastoj. Policija je v manj kot eni uri protestnike v celoti odstranila z avtoceste, tako da se je promet znova sprostil. Skupina je na Twitterju pozvala k hitrejšemu in odločnejšemu ukrepanju v boju proti podnebnim spremembam.

SPLIT - Požar, ki je v četrtek izbruhnil na dalmatinskem otoku Čiovo, je pod nadzorom, so v petek zvečer potrdili lokalni gasilci. Policija je pred tem pridržala in podala kazensko prijavo proti gradbenemu delavcu iz Albanije, ki je osumljen, da je med delom po nesreči sprožil požar. Kot je sporočila policija, je osumljeni brusil železo na strehi objekta v gradnji. Ker pri tem delovišča ni ustrezno zaščitil, so iskre zanetile požar.

ATENE - Zaradi visoke temperature je v bližini antičnega mesta Olimpija na grškem polotoku Peloponez izbruhnilo več požarov. Oblasti so odredile evakuacijo številnih okoliških vasi in na teren napotile gasilce. Tudi drugod po državi so še naprej prisotni požari, a se razmere sedaj nekoliko umirjajo.

WASHINGTON - ZDA bodo Tajvanu namenile vojaško pomoč v vrednosti 345 milijonov dolarjev, je v petek sporočila Bela hiša. Paket pomoči naj bi vključeval usposabljanje tajvanskih sil in obveščevalne podatke ter opremo za nadzor in različne vrste streliva, ki jih bodo ZDA Taipeju poslale iz lastnih rezerv.

PEKING - Kitajske oblasti so ob napredovanju tajfuna Doksuri izdale prvi rdeči alarm za prestolnico Peking in okoliške province po letu 2011. Opozorilo pred sunkovitim vetrom in močnimi nalivi velja za območje, kjer živi več sto milijonov ljudi. O žrtvah v državi sicer ne poročajo, je pa tajfun že povzročil materialno škodo, zlasti na jugu.

BANGKOK - V eksploziji v skladišču pirotehnike na jugu Tajske je umrlo najmanj devet ljudi, 115 je ranjenih. Do vnetja in eksplozije naj bi prišlo med varjenjem na tamkajšnjem gradbišču, je dejal guverner regije Narathiwat Sanon Pongaksorn. Več objektov in avtov v bližini skladišča je uničila silovita eksplozija. Nekaterim hišam je tudi odneslo strehe.