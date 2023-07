S pomočjo IKT bi lahko po mnenju raziskovalnega inštituta izboljšali kakovost bivanja v domovih za starejše

Izola, 28. julija - Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE iz Izole vlado opozarja na pomanjkljivosti v domovih za starejše in podaja predloge za izboljšanje. Predlagajo, da bi domove opremili s sodobnimi napravami in orodji informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), s katerimi bi lahko spremljali denimo kakovost zraka in temperaturo v prostoru, so zapisali.