V Črni na Koroškem bodo zgradili dom starejših občanov

Črna na Koroškem, 5. julija - Zavod CUDV Črna, ki letos zaključuje več milijonov evrov vreden projekt deinstitucionalizacije, je pridobil 5,8 milijona evrov sredstev za nov projekt, in sicer gradnjo doma za starejše občane v Črni na Koroškem. Tam bodo porušili 120 let staro stavbo zavoda in po načrtih do sredine leta 2026 v dveh stavbah zgradili dom za starejše z 48 mesti.