Pregled - šport, 27. 7. (četrtek)

LUXEMBOURG - Nogometaši Maribora so na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij konferenčne lige v gosteh pri luksemburškemu Differdangeju igrali neodločeno 1:1. Od 25. minute pa do šeste sodniškega dodatka so zaostajali, nato pa je "vroči" Arnel Jakupović natančno izvedel prosti strel, izenačil in ekipo rešil iz zagate.Varovanci Damirja Krznarja so imeli v Luksemburgu terensko premoč, a le eno pravo priložnost. Domači so si jih pripravili malenkost več, eno so tudi izkoristili. V 25. minuti je gol dosegel Angolec Erico Castro.

CELJE - Nogometaši Celja so v prvi tekmi 2. kroga kvalifikacij evropske konferenčne lige na domačem igrišču izgubili s portugalsko Vitorio Guimaraes s 3:4 (1:2). Za domače je Luka Bobičanec zadel že v prvem napadu na tekmi po le 20 sekundah, a so pozneje Portugalci z zadetkoma Joaa Silve (25.) in Andreja Silve (35.) še v prvem delu povedli. V drugem polčasu je za izenačenje zadel Aljoša Matko (59.), toda sledila sta še dva gola gostov, zmago Vitorie sta zagotovila Andre Amaro (70.) in Goncalo (80.). V sodnikovem dodatku pa je tretji celjski gol dosegel Edmilson.

BRISBANE - Avstralske nogometašice so v predtekmovalni skupini B svetovnega prvenstva, ki ga sogostijo, v Brisbanu presenetljivo izgubile. Nigerijke so zmagale s 3:2 (1:1) in tekmicam preprečile, da bi si kot tretja reprezentanca po Japonski in Španiji zagotovile nastop v osmini finala, same pa so se povzpele na čelo skupine. Pred tem sta bili na Novi Zelandiji v skupni E odigrani obe tekmi. V Wellingtonu sta se branilke naslova iz ZDA in Nizozemska razšla z 1:1 (0:1), v Hamiltonu pa je Portugalska odpravila Vietnam z 2:0 (2:0). Pred zadnjim krogom imata na lestvici prvi reprezentanci po štiri točke, Portugalska pa ima na tretjem mestu po prvi zmagi in ob enem porazu točko manj. Vodijo ZDA, ki imajo boljšo razliko v zadetkih od svetovnih podprvakinj Nizozemk. Te bodo torek, 1. avgusta, igrala z zadnjeuvrščenim Vietnamom, med seboj pa se bosta pomerili Portugalska in favorizirana ekipa ZDA.

FUKUOKA - Plavalka ravenskega Fužinarja Janja Šegel je danes na svetovnem prvenstvu v Fukuoki z dosežkom 55,17 zasedla 22. mesto na 100 m prosto. Za polfinalom je zaostala natančno pol sekunde.22-letna plavalka ravenskega Fužinarja je bila razumljivo nezadovoljna, saj je lani na sredozemskih igrah v Oranu z novim slovenskim rekordom 54,26 osvojila srebrno kolajno, pa tudi letošnji dosežek 54,55 z absolutnega državnega prvenstva v domačem bazenu bi bil dovolj za polfinale.

FUKUOKA - Madžari in Grki so finalisti letošnjega vaterpolskegs svetovnega prvenstva v Fukuoki na Japonskem. V današnjih polfinalih so Grki s kar 13:7 presenetile Srbe, zelo tesna pa je bila zmaga Madžarske nad Španijo z 12:11. Madžari so se v izjemno napeti tekmi veselili zmage nad Španci z golom Christian Manhercza v zadnji sekundi tekme. Pred tem so Španci vodili večji del tekme, tudi v zadnjem delu za dva gola.

NASSAU - Slovenska potapljačica Alenka Artnik je znova postala svetovna rekorderka. Na tekmovanju Vertical Blue na Bahamih se je 41-letna Koprčanka v potapljanju na vdih v disciplini z dvojno plavutjo potopila na rekordnih 109 metrov.Koprčanka se je tretji dan tekmovanja potopila 107 metrov in postavila državni in osebni rekord, tri dni kasneje pa je šla še dva metra globlje in znova postala svetovna rekorderka. Alenka Artnik se s prostim potapljanjem ukvarja dobro desetletje, od takrat pa je podrla številne mejnike. Leta 2017 je postala četrta ženska v zgodovini, ki se je potopila do stotih metrov.

LJUBLJANA - Slovenske hokejske reprezentance v prihodnje kot selektor ne bo več vodil Matjaž Kopitar, danes poroča časnik Delo. Takšno odločitev je sprejel ta teden po sestanku z generalnim sekretarjem Hokejske zveze Slovenije (HZS) Dejanom Kontrecem. Delo poroča, da se Kontrec in Kopitar nista dogovorila za vsaj še eno leto sodelovanja na čelu izbrane vrste. Kontrec je, dodaja časnik, v teh dneh sicer na dopustu, tako da bo "lov" na novega selektorja začel naslednji teden.Pred slovensko reprezentanco je sicer v prihajajoči sezoni dvojni izziv. Po izpadu iz elitne konkurence na letošnjem SP v Rigi se bodo Slovenci v naslednji borili za vrnitev na drugoligaškem tekmovanju v Bolzanu, avgusta 2024 pa jih čakajo še kvalifikacije za olimpijske igre 2026.

JESENICE - Slovenski hokejski reprezentant Tadej Čimžar bo v novi sezoni član Sija Acronija Jesenic, so danes sporočili iz jeseniškega kluba. Nazadnje je 31-letni napadalec tri sezone igral za ljubljansko SŽ Olimpijo. Na Jesenicah je že igral med letoma 2015 in 2019, pozneje je odšel v poljske Katowice, potem pa tri sezone nastopal za ljubljanske zeleno-bele.

ALBI - Na ženski kolesarski dirki po Franciji je bila danes na sporedu peta, 126 kilometrov dolga pretežno ravninska etapa. Napovedi so govorile, da bo zmagovalko odločil sprint večje skupine, a je spet prišlo do presenečenja, s pobegom je do največjega uspeha v karieri prišla 23-letna Nemka Ricarda Bauerfeind (Canyon/SRAM).Na cilju v Albiju je imela 22 sekund prednosti pred Švicarko Marlen Reusser in rojakinjo Liane Lippert, ki sta se od zasledovalne skupine, v kateri so bile vse favoritinje za končno zmago, odlepili v zadnjih petih kilometrih. Sprint skupine je dobila vodilna v skupnem seštevku Belgijka Lotte Kopecky, ki pa s tem ni pridobila ničesar. Je pa njena prednost vseeno za šest sekund večja, kot je bila po četrti etapi. Do zdaj drugouvrščeno Nizozemko Demi Vollering so sodniki kaznovali z 20-sekundnim pribitkom, ker se je potem, ko ji je počila zračnica, med avtomobili nepravilno vračala v skupino.

LOZANA - Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je v drugem krogu teniškega turnirja WTA v Lozani premagala Španko Saro Sorribes Tormo s 6:3 in 7:5 ter se prebila v četrtfinale, kjer bo igrala z Madžarko Anno Bondar. Dalila Jakupović je izgubila proti Romunki Ani Bogdan z 0:6, 7:5 in 3:6.

MARIBOR - Slovenska judoistka Nika Tomc je za Slovenijo osvojila prvo zlato medaljo na Olimpijskem festivalu evropske mladine (Ofem) v Mariboru. Najboljša je bila v kategoriji do 57 kg. V kategoriji do 63 kg je Leila Mazouzi osvojila bronasto odličje. Do tretje zmage je prišla ženska reprezentanca v košarki 3 x 3.