Pregled - svet, 27. 7. (četrtek)

NEW YORK/PARIZ - Letošnji julij bo najtoplejši mesec v zgodovini meritev in verjetno brez primere v zadnjih tisočletjih, so sporočili Združeni narodi. Rekordne julijske temperature kažejo, da je Zemlja iz faze segrevanja prešla v "obdobje globalnega vrenja", pa je opozoril generalni sekretar ZN Antonio Guterres in pozval k takojšnjemu ukrepanju. 6. julij je bil najbolj vroč dan v zgodovini meritev, saj je povprečna dnevna globalna temperatura površja Zemlje znašala 17,08 stopinje Celzija.

FRANKFURT - Svet Evropske centralne banke (ECB) je devetič zapored zvišal obrestne mere za območje evra. Tretjič v nizu je dvig znašal 0,25 odstotne točke. S tem je osrednji organ evrske denarne politike nadaljeval rekordni niz zaostrovanja denarne politike, ki se je začel julija lani. Da je ECB odprt za dodatne dvige obrestnih mer, je po seji sveta dejala predsednica ECB Christine Lagarde. Je pa s svojimi izjavami odprla vrata tudi morebitnemu premoru v zviševanju obrestnih mer že s septembrom.

NIAMEY - Vojaki v zahodnoafriški državi Niger so pozno v sredo v sporočilu na nacionalni televiziji razglasili državni udar. Povedali so, da so začasno ukinili ustavo in vse institucije ter zaprli državne meje. Predsednika države Mohameda Bazouma od srede zadržuje predsedniška straža, ki je sprožila upor. Upornike je medtem kljub številnim obsodbam puča iz tujine podprla vojska.

KIJEV - Ruske sile so ponoči znova obstreljevale ukrajinsko pristaniško infrastrukturo v regiji Odesa ob Črnem morju, ki je pomembno tranzitno vozlišče za izvoz žita iz Ukrajine, je sporočil guverner regije Oleg Kiper. Dodal je, da je v napadu umrla najmanj ena oseba, del infrastrukture pa je bil poškodovan. Rusija je napade na območju regije Odesa okrepila, odkar je minuli teden odstopila od mednarodnega sporazuma o izvozu žita iz ukrajinskih črnomorskih pristanišč.

SANKT PETERBURG - Ruski predsednik Vladimir Putin je ob začetku dvodnevnega rusko-afriškega vrha obljubil, da bo šestim afriškim državam brezplačno zagotovil do 50.000 ton žita. Zavrnil je povratek Rusije k sporazumu o izvozu žita, od katerega je odstopila, in vztrajal, da se bodo usmerili k "pravičnejšemu sistemu razdeljevanja virov". Afriška unija je sicer ponovno pozvala Moskvo, naj se vrne k sporazumu.

ATENE - Gasilci v Grčiji se ponekod še naprej borijo z gozdnimi požari, ki zadnja dva tedna divjajo v državi. V osrednji Grčiji so ognjeni zublji v sredo terjali dve smrtni žrtvi, skupno doslej že štiri. Gre za moškega in žensko, ki sta umrla na območju pristaniškega mesta Volos. Po navedbah grške vlade je v zadnjih treh dneh v Grčiji izbruhnilo 177 gozdnih požarov. Od 13. julija pa je po državi izbruhnilo več kot 600 požarov. Še naprej gori tudi marsikje drugod po Sredozemlju.

KIJEV - Ukrajinski parlament je po valu ogorčenja zaradi neustrezne porabe sredstev v kulturnem sektorju v času ruske agresije nad Ukrajino razrešil ministra za kulturo Oleksandra Tkačenka. Sledni je odstopno izjavo podal pred manj kot tednom dni po kritikah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

ŽENEVA - Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je pozval Izrael, naj prisluhne protestnikom, ki se v luči nedavnega sprejetja ključnega dela sporne pravosodne reforme zavzemajo za obrambo demokracije in temeljnih svoboščin v državi. Ob tem je dodal, da množični protesti v Izraelu kažejo na veliko zaskrbljenost javnosti. Kritiki pravsodone reforme skrajno desne vlade opozarjajo na degradacijo izraelske demokracije.

PJONGJANG - Severno Korejo je v sredo obiskala kitajska delegacija pod vodstvom člana stalnega odbora politbiroja Lija Hongzhonga. Skupaj z rusko delegacijo, ki vključuje obrambnega ministra Sergeja Šojguja, naj bi se udeležili današnje proslave ob 70. obletnici premirja na Korejskem polotoku. Šojgu se je medtem v sredo sestal z voditeljem Kim Jong-unom, ki je ruskemu ministru med drugim razkazal severnokorejski vojaški arzenal.

PORT VILA - Francoski predsednik Emmanuel Macron je ob obisku otoške države Vanuatu obsodil porast novega imperializma v indijsko-pacifiški regiji, ki po njegovem mnenju ogroža suverenost manjših držav. Regiji je v luči vse ostrejše geopolitične tekme med ZDA in Kitajsko ponudil tudi francosko alternativo, ki naj bi temeljila na varovanju suverenosti in neodvisnosti držav v regiji.

WELLINGTON - Nova Zelandija je dobrodošla pri sodelovanju z zavezništvom Aukus, ki vključuje Avstralijo, Veliko Britanijo in ZDA, je dejal ameriški državni sekretar Antony Blinken. Novozelandski premier Chris Hipkins je sicer že v sredo dejal, da je odprt za pogovore o omejenem sodelovanju, a pri tem ostaja previden, da ne bi razjezil Kitajske.

DUBLIN - V starosti 56 let je umrla irska pevka in aktivistka Sinead O'Connor, je v sredo sporočila njena družina, ki vzroka ni navedla. Njena pesem Nothing Compares 2 U iz leta 1990, ki jo je napisal Prince, velja za eno največjih radijskih uspešnic vseh časov. O'Connor je bila znana tudi po jasnem izražanju svojih političnih in družbenih stališč ter burnem življenju in uporništvu.