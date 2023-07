Tudi poleti se je mogoče znajti v stiski in s potrebo po pomoči in nasvetu

Ljubljana, 29. julija - Poletje zaradi več prostega časa in toplejšega vremena navadno povezujemo s prijetnimi občutki, kot so veselje, ljubezen in svoboda. Vendar pa je mogoče, da se tudi v tem letnem času pojavita stiska in potreba po podpori in nasvetu. STA objavlja seznam in kontakt telefonov, svetovalnic in nevladnih organizacij, ki nudijo svetovanje in pomoč.