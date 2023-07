Pregled - šport, 26. 7. (sreda)

FUKUOKA - Slovenski plavalec Peter John Stevens je na svetovnem prvenstvu v Fukuoki na Japonskem zasedel osmo mesto na 50 m prsno. S 27,08 je odplaval še en zelo dober izid, za osebnim rekordom, ki ga je dosegel v polfinalu, je 28-letni slovenski reprezentant zaostal vsega štiri stotinke sekunde. Zmagal je Kitajec Haiyang Qin, ki je v Fukuoki zlato kolajno osvojil že na 100 m prsno. S 26,29 je bil tri desetinke in pol oddaljen od svetovnega rekorda Britanca Adama Peatyja, ki ga je napovedoval.

RAZGRAD - Nogometaši Olimpije so v prvi tekmi 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov v bolgarskem Razgradu z domačim Ludogorcem igrali neodločeno 1:1 (1:1). Povratna tekma bo v torek, 1. avgusta v Ljubljani. Za Olimpijo je zadel Timi Max Elšnik v 14. minuti, izenačil je Dominik Jankov v 44. Če bo Olimpija uspešna v seštevku obeh dvobojev, bo njen tekmec boljši iz dvoboja med litovskim Žalgirisom iz Kaunasa in turškim Galatasarayem iz Istanbula. V primeru poraza v kvalifikacijah lige prvakov pa se bo preselila v 3. krog kvalifikacij evropske lige, tekmec pa bo poraženec obračuna med hrvaškim Dinamom iz Zagreba in kazahstansko Astano.

PERTH - Na nogometnem svetovnem prvenstvu za ženske v Avstraliji in na Novi Zelandiji sta že znani prvi udeleženki osmine finala. Z današnjima zmagama sta si napredovanje že po dveh krogih zagotovili Španija in Japonska. Japonska je za drugo zmago na SP v skupini C premagala Kostariko z 2:0, Španija pa Zambijo s 5:0. Obe neporaženi ekipi bosta v medsebojnem obračunu odločali o prvem mestu v skupini, v nekoliko boljšem položaju so Španke, saj jim zaradi boljše razlike v golih zadošča že neodločen izid. Nobena od teh ekip pa doslej še ni prejela zadetka.

TOULOUSE - Četrta etapa ženske kolesarske dirke po Franciji je bila v znamenju nizozemskih kolesark, ki so zasedle prva štiri mesta. Svojo prvo zmago v profesionalni karieri je zabeležila Yara Kasteliyn (Fenix Deceunick), ki je v dolgem begu 14 kolesark - te so imele že več kot deset minut prednosti - zdržala najdlje.Na koncu je bila minuto in 11 sekund hitrejša od Demi Vollering, ki je imela na krajšem zaključnem vzponu največ moči v skupini favoritinj. Tretje mesto je zasedla Anouska Koster, četrto pa svetovna prvakinja Annemiek Van Vleuten.Vodilna v skupnem seštevku Belgijka Lotte Kopecky (Worx Protime) je za Vollering, ki se je prebila na drugo mesto, zaostala za 16 sekund, tako da je njena prednost zdaj manjša, znaša 43 sekund.

KOEBENHAVN - Danski kolesar Jonas Vingegaard, zmagovalec dirke po Franciji, se je danes z zasebnim letalom vrnil v domovino. Na vožnji z vozilom brez strehe ga je ob cesti pozdravilo ogromno ljudi, več deset tisoč pa se jih je zbralo pred mestno hišo v Koebenhavnu, kjer je bila osrednja slovesnost in kjer so mu navijači pripravili dobrodošlico ob vrnitvi. "Še vedno težko razumem, da sem drugič zapovrstjo dobil Tour. Če bi mi kdo to napovedal pred petimi leti, mu ne bi verjel," je dejal kolesar ekipe Jumbo Visma, ki je takoj po dirki nastopil še na dveh kriterijih v Belgiji in ob obisku moštvenega kolega Wouta van Aerta njegovemu sinu podaril podpisano otroško rumeno majico.

MARIBOR - Slovenski atlet Žan Ogrinc je v teku na 800 m na Olimpijskem festivalu evropske mladine (Ofem) v Mariboru osvojil srebrno medaljo s časom 1:52,58 minute. To je tretje slovensko odličje na domačem festivalu. Danes dopoldne je bila bronasta gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi, v torek pa metalec kopja Tom Teršek.Ogrinc je na svojem domačem stadionu v zbirko medalj na Ofemu dodal novo srebro. Lani je bil v slovaški Banski Bystrici prav tako drugi. Tokrat je bil od Slovenca hitrejši le Francoz Yanis Vanlanduyt.