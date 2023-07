Pregled - svet, 26. 7. (sreda)

ATENE - V Grčiji še naprej divjajo gozdni požari, zaradi katerih so morali na varno prepeljati več deset tisoč ljudi. Najhuje ostaja na otoku Rodos, na otoku Evboja je v torek požar terjal tri smrtne žrtve. Oblasti v Grčiji so izdale ukaz za evakuacijo prebivalstva več vasi na obrobju mest Volos in Lamia v osrednjem delu države, kjer so ob še vedno vztrajajoči hudi vročini izbruhnili novi požari. Grški gasilci, ki jim je na pomoč priskočilo 490 kolegov iz desetih evropskih držav, se po vsej državi borijo z 90 požari.

RIM - V Italiji so silovita neurja na severu in gozdni požari na Siciliji v zadnjih dneh skupno terjali pet smrtnih žrtev, nastala pa je tudi velika škoda na infrastrukturi in v kmetijstvu. Na Siciliji so gasilci noč preživeli v boju z gozdnimi požari, od katerih se je eden približal letališču v Palermu, ki so ga nato za nekaj ur zaprli. Lokalne oblasti naj bi vlado zaprosile za razglasitev izrednih razmer v najbolj prizadetih regijah.

PARIZ/LIZBONA/ALŽIR - Poleg Grčije in Italije se s požari spopadajo tudi na Korziki, na Portugalskem in v Alžiriji. Na Korziki je ogenj uničil več kot dva kvadratna kilometra površin, na Portugalskem je bilo pri gašenju poškodovanih osem gasilcev, požari v Alžiriji pa so terjali kar 34 smrtnih žrtev. Z ognjem se spopadajo tudi v Tuniziji, skupno pa so požari v Sredozemlju v zadnjih dneh terjali več kot 40 življenj.

DUBROVNIK - Požar v bližini Dubrovnika, ki se je v torek zvečer razširil zaradi orkanskega vetra, so s pomočjo dežja uspeli obvladati. Na terenu je bilo med 130 in 150 gasilcev, na območje sta bila poslana tudi dva kanaderja. Gasilci še naprej ostajajo na območju požara, saj je že v noči na četrtek napovedana burja, ki bi na območju Župe Dubrovačke lahko znova poslabšala razmere.

BRUSELJ - Evropska komisija je predstavila smernice, s katerimi želi državam članicam EU pomagati pri prilagajanju posledicam podnebnih sprememb, kot so vročinski valovi, suša, gozdni požari, poplave in neurja. S temi se evropske države soočajo tudi v zadnjih tednih. Komisija članicam priporoča, naj prilagajanje podnebnim spremembam postavijo na vrh političnih prioritet.

WASHINGTON - Odbor za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve (FOMC) je v skladu s pričakovanji dvignil osrednjo obrestno mero za 0,25 odstotne točke na raven med 5,25 in 5,50 odstotka. To je najvišja raven v zadnjih 22 letih. Enajsto zvišanje v 16 mesecih je bilo pričakovano, Fedu vnovično zvišanje obrestne mere omogoča vztrajanje zelo dobrih razmer na trgu dela.

BERLIN - Nemško gospodarstvo v luči vse slabših obetov za letos potrebuje takojšnjo spremembo smeri, je dejal nemški finančni minister Christian Lindner. Med drugim je pozval k zmanjšanju administrativnih bremen za podjetja, kar bi se moralo po njegovem mnenju nanašati tudi na evropsko zakonodajo.

BRUSELJ - Na zasedanju Sveta Nato-Ukrajina so Ukrajina in njene zaveznice ostro obsodile odločitev Rusije, da izstopi iz sporazuma o izvozu ukrajinskega žita preko Črnega morja, in njene namerne poskuse ustavitve ukrajinskega izvoza, od katerega je odvisnih več sto milijonov ljudi po vsem svetu. Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je dejal, da Rusija s svojim ravnanjem ogroža tudi stabilnost črnomorske regije, ki je strateškega pomena za Nato.

LONDON - Porota je z oskarjem nagrajenega ameriškega igralca Kevina Spaceya spoznala za nedolžnega glede devetih spolnih prekrškov nad štirimi moškimi, ki naj bi se zgodili med letoma 2001 in 2013. Razsodba v Londonu sledi razsodbi ameriškega sodišča, ki je lani v civilni tožbi prav tako zavrnilo obtožbe o spolnem napadu na račun igralca. Spacey je izrazil upanje, da bo lahko znova gradil na svojih igralskih uspehih.

RIM - Vatikanski tožilec je za nekdaj vplivnega kardinala Giovannija Angela Becciuja, ki mu sodijo v povezavi s spornimi nepremičninskimi posli v Londonu, zahteval obsodbo na sedem let in tri meseca zapora. Na sojenju, ki traja že dve leti, je za skupno deset obtožencev zahteval 73 let zapora. Vsi zanikajo krivdo.

NIAMEY - V zahodnoafriški državi Niger poročajo o poskusu državnega udara, saj po neuspelem poskusu pogovorov člani predsedniške garde zadržujejo predsednika države Mohameda Bazouma. Vojska medtem ostaja na strani predsednika in je članom predsedniške garde postavila ultimat. Dostop do predsedniškega kompleksa v prestolnici Niamey je blokiran, na območju pa za zdaj ni bilo videti neobičajnih premikov vojakov ali slišati streljanja. Od razglasitve neodvisnosti od Francije leta 1960 so v Nigru izvedli že štiri državne udare in številne druge poskuse prevzema oblasti.

MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin bo v četrtek in petek v Sankt Peterburgu gostil afriške voditelje. V središču pozornosti vrha bo predvidoma gospodarsko sodelovanje in dogovor o izvozu ukrajinskega žita, od katerega je Moskva nedavno odstopila. Putin je napovedal, da si bo Rusija na vrhu prizadevala okrepiti sodelovanje z afriškimi državami na področju trgovine, naložb, prehranske varnosti, boja proti revščini in podnebnih sprememb. Kremelj je pred dogodkom zahodne diplomate obtožil pritiskov na afriške udeleženke.

PJONGJANG - V Severno Korejo je v torek prispel ruski obrambni minister Sergej Šojgu, državo je obiskala tudi delegacija iz Kitajske, ki bo med drugim vključevala člana stalnega odbora politbiroja Lija Hongzhonga. Šojguja je ob prihodu v državo sprejel severnokorejski obrambni minister Kang Sun Nam. Državni mediji pa so prikazali fotografije na stotine uniformiranih vojakov, ki so ob letališču izrekli dobrodošlico ruski delegaciji.

PHNOM PENH - Predsednik kamboške vlade Hun Sen je sporočil, da po 35 letih premierski stolček prepušča svojemu najstarejšemu sinu. 45-letni general Hun Manet bo vodenje te 16-milijonske države na jugovzhodu Azije prevzel predvidoma čez tri tedne. Hun Sen je na nedeljskih parlamentarnih volitvah dodatno utrdil svojo vladavino. Ob odsotnosti resne politične opozicije je sodeč po začasnih izidih njegova Ljudska stranka Kambodže (CPP) osvojila 120 od 125 sedežev.

ANKARA - Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan se je sestal s palestinskim kolegom Mahmudom Abasom in vodjo palestinske militantne skupine Hamas Ismailom Hanijehom. Erdogan je že v torek obljubil neomajno podporo Palestini in izrazil zaskrbljenost zaradi nasilja na Zahodnem bregu v zadnjih mesecih. Turčijo bi ta teden moral obiskati tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu, a je bil njegov obisk preložen.

PEKING - Kitajske oblasti še vedno niso pojasnile, zakaj je bil v torek po zgolj 207 dneh na funkciji odstavljen zunanji minister Qin Gang. Tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva je zavrnila vsa poizvedovanja novinarjev na to temo, rekoč da je vse informacije že podala državna tiskovna agencija Xinhua. Qina pred odstavitvijo približno mesec dni ni bilo videti v javnosti, na položaju ga bo nasledil njegov predhodnik Wang Yi.

HAAG - Ob obali Nizozemske je na tovorni ladji, ki prevaža avtomobile, izbruhnil požar, v katerem je umrl najmanj en član posadke, več drugih pa je poškodovanih. Požar bi lahko gorel več dni, je sporočila nizozemska obalna straža. Ladja je plula med nemškim pristaniščem Bremerhaven in egiptovskim Port Saidom, ko naj bi se vnelo eno od električnih vozil na krovu, sumijo preiskovalci.

KIJEV - V Ukrajini so preiskali dom poslanca Jurija Aristova, ki naj bi hlinil bolezen, bolniški stalež pa izkoristil za dopust na Maldivih, je sporočila ukrajinska varnostna služba SBU. Preiskovalci trdijo, da je Aristov, član stranke ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, na otočju v Indijskem oceanu z družino bival v luksuznem hotelu.

BRUSELJ - V hladilniku, ki ga je nekdo odvrgel v rečni kanal v belgijskem mestu Liege, so našli dele telesa - dve roki in dve nogi. Po prvih podatkih na podlagi nohtov in nakita menijo, da gre za dele ženskega telesa. Tožilstvo je odprlo preiskavo o umoru, pri čemer so izpostavili, da je najbolj pomembna identifikacije žrtve, da bi ugotovili morebitno povezavo s primerom pogrešane osebe.

SKOPJE - Prestolnica Severne Makedonije je obeležila 60. obletnico uničujočega potresa, ki je samo v 20 sekundah terjal več kot 1000 življenj. Premier Dimitar Kovačevski je dejal, da se Skopje spominja vseh držav, ki so mestu takrat priskočile na pomoč in pomagale pri tem, da je ponovno zraslo. Predsednik države Stevo Pendarovski pa je dodal, da se je iz katastrofalnega potresa rodila empatija brez primere.