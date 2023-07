Zaradi požarov evakuacije v bližini dveh mest v osrednji Grčiji

Atene, 26. julija - Oblasti v Grčiji so danes izdale ukaz za evakuacijo prebivalstva več vasi na obrobju mest Volos in Lamia v osrednjem delu države, kjer so ob še vedno vztrajajoči hudi vročini izbruhnili novi gozdni požari, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Gasilci po vsej državi so se danes borili z 90 požari.