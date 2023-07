S Krfa zaradi požara evakuirali skoraj 2500 ljudi

Krf/Rodos, 24. julija - Z grškega otoka Krf so ponoči zaradi gozdnega požara evakuirali skoraj 2500 ljudi, so sporočili tamkajšnji gasilci. Evakuacije zaradi požarov potekajo še marsikje drugod po Grčiji, ki se spopada z rekordno dolgim vročinskim valom in hudo sušo. Gašenje požarov dodatno otežuje veter, poročajo tuje tiskovne agencije.