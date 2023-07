Na letošnji Mostri v tekmovalnem programu 23 filmov

Benetke, 26. julija - Na 80. mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah se bo za zlatega leva potegovalo 23 filmov. Po besedah umetniškega direktorja festivala Alberta Barbere so med najtežje pričakovanimi filmi letošnje Mostre najnovejši filmi Romana Polanskega, Woodyja Allena, Michaela Manna in Sofie Coppola. Festival bo potekal od 30. avgusta do 9. septembra.