Stellantis v prvem polletju z rekordnim dobičkom

Pariz, 26. julija - Evropsko-ameriški avtomobilski proizvajalec Stellantis, pod okrilje katerega med drugim sodijo znamke Jeep, Fiat in Peugeot, je v prvem letošnjem polletju ustvaril 10,9 milijarde evrov dobička, kar je 37 odstotkov več kot v enakem obdobju lani in največ doslej. K uspehu je največ pripomogla nadpovprečna prodaja v Evropi in Severni Ameriki.