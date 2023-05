Stellantis ob višjih cenah avtomobilov povečal prihodke

Amsterdam, 3. maja - Stellantis, četrti največji proizvajalec avtomobilov na svetu, je v letošnjem prvem četrtletju zahvaljujoč večjemu številu dobav in zvišanju cen občutno povečal prihodke. Znašali so 47,2 milijarde evrov, kar je 14 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, so danes v Amsterdamu sporočili iz koncerna.